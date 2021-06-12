Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede ikili ilişkiler, Afganistan, Suriye, Libya, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs ile bölgesel gelişmeler değerlendirildi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında yapılacak ikili görüşmenin detayları ve ele alınacak konular görüşüldü.
Görüşmede "Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin olumlu yönde ilerletilmesi ve stratejik işbirliğine odaklanılması gerektiği"nin konuşulduğu belirtildi.