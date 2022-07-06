Kaliforniya'da yangın bir gecede iki katı kadar büyüdü, 3 bin dönüm alan yandı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'nde başlayan orman yangını büyürken bölgede tahliyeler de sürüyor.

Bir mangal partisinin neden olduğu tahmin edilen yangın bir gecede iki katı kadar büyüdü, Salı sabahı 3 bin dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi.

The Guardian'da yer alan habere göre Sacramento'nun doğusundaki kurumuş ot, sarp ve engebeli arazide hızla yayılan Elektra Yangını nedeniyle yüzlerce kişi tahliye edildi. Kaliforniya Ormancılık ve Yangından Korunma Departmanı yetkililerine göre yangın bölgede kritik enerji altyapısına yönelik tehdit oluşturmaya devam ediyor.

Yangının çıkış sebebi halen araştırılırken bölgedeki bir mangal partisinin yangına yol açmış olabileceği düşünülüyor.

ABD'de orman yangınlarının en yüksek seviyeye çıktığı dönem henüz gelmeden, şimdiden ülke genelinde 4,5 milyon dönüm alanın yandığı belirtildi.

Öte yandan ABC'nin haberine göre yangın yüksek bölgelere doğru ilerlerken daha fazla topluluğun tahliyesi için talimat verildi. Tahliye edilenlerin sayısının bini geçtiği öğrenildi.