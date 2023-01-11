Kaliforniya'da fırtına: En az 17 kişi yaşamını yitirdi

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 11 gündür etkili olan şiddetli yağış ve fırtına sonucu oluşan sel ve toprak kaymalarında en az 17 kişi yaşamını yitirdi.

Eyalet valisi Gavin Newsom Salı günü düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada yaşanan sel, toprak kayması ve fırtına yüzünden birçok yolun kapandığını belirtti, çok sayıda kişiye tahliye emri verildiğini dile getirdi. Newsom en az 17 kişinin öldüğünü doğruladı.

Vali yaptığı açıklamada eyalet genelinde 34 bin kişiye tahliye emri verildiğini, bu sayının koşullara göre değişebileceğini söyledi.

Ayrıca Kaliforniya genelinde elektriksiz kalan abone sayısını ise Newsom 160 bin olarak duyurdu.

Eyalette yaşanan toprak kaymaları, kapanan yollar, devrilen ağaçlar, su altında kalan ve zarar gören sahil bölgeleri AA tarafından böyle görüntüledi: