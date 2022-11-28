Kalecinin maçta yaşadığı kazada kafatası çatladı

Aytunç Topaloğlu sezonu Zonguldak Deplasmanlı Süper Amatör Lig mücadelesi olan Akınspor-Çaycumaspor maçının 50.dakikasında oyuncuyla yaşadığı kafa hareketiyle sakatlanan Çaycumaspor'un kalecisi Aykut Demirdelen’in kafa tasında iki çatlak oluştuğu buna bağlı olarak iç kanama geçirdiği belirtildi.

Çaycumaspor Kulübü Başkanı Enes Eser, kaleci Demirdele’nin sağlık durumu ile ilgili “Kardeşimiz bugün talihsiz bir sakatlık geçirdi. İki oyuncunun kafa çarpışması sonucu istemediğimiz bir durumla karşılaştık, arka kafadan iyi bir darbe aldı travma geçirmesi böyle oldu. Sanırım o darbeyi alınca bilinci kaybolunca olduğu yere düştü ve kafatasında çatlaklar meydana geldi" dedi.

"Doktorumuz Selami Bey ameliyatlık bir durum olmadığını kanamanın durduğunu devam etmediğini söyledi fakat süreci takip etmemiz gerektiğini" diyen Eser "Doktorumuza göre beyindeki kanamanın azaldığı artmadığı buna binaen ödemin azaldığını ve bizim açımızdan bunun çok iyi olduğu ifade etti. Yarın sabaha kadar kontrol amaçlı uyutup tedavisine devam edilecek. Şu an Aykut'un durumu iyi gidiyor" şeklinde konuştu.