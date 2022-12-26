Kaleci isyan etti: 'Ölüyorum dedim, vallahi ölüyorum dedim'

Spor Toto 1. Lig'de Gençlerbirliği sahasında konuk ettiği Bandırmaspor'a 5-2 mağlup oldu.

Fanatik'te yer alan habere göre, söz konusu maçta dikkat çeken bir olay yaşandı.

Mücadelede dördüncü golü yedikten sonra taraftarlara dönen Gençlerbirliği'nin kalecisi Ubeyd Adıyaman, "38.5 derece ateşim var. Ölüyorum dedim, vallahi ölüyorum dedim. Mecalim yok. Beni oynatmayın dedim. Allah belamı versin, beni oynatmayın dedim" dedi.

Ligde son sırada bulunan Gençlerbirliği üst üste 7 maçtır sahadan mağlubiyetle ayrılıyor.