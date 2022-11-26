Kaldırımda yürürken araba çarpmıştı: Aleyna Nur Gökçe yaşamını yitirdi

Aleyna Nur Gökçe, 8 Kasım günü evine dönmek için yürüdüğü sırada İstanbul Beylikdüzü istikametinde hızla ilerleyen sürücü Sezer H.'nin otomobiliyle çarpması sonucu otomobil ile duvar arasında sıkışarak ağır yaralanmıştı.

DHA'nın haberine göre, hastaneye kaldırılan genç kadın bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Olay sonrası serbest bırakılan sürücü Sezer H. ise savcılığın karara itirazda bulunması sonrasında yeniden yakalanarak tutuklanmıştı.

Sezer H.'nin 14 yıl önce de Satı Yılmaz'a çarparak ölümüne neden olduğu ortaya çıkmıştı.