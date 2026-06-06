Kaldığı yurdun 5. katından düşüp yaşamını yitirmişti: Zehra'nın şüpheli ölümüne inceleme

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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) kampüsü içerisinde bulunan Safahat Kız Öğrenci Yurdu’nda önceki gün meydana gelen olaya göre, 22 yaşındaki öğrenci Zehra Kaçar yurdun 6’ncı katından düştü.

ANKA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Kaçar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybeden Zehra Kaçar’ın cesedi olay yerinde polis ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı’nın yaptığı incelemenin ardından otopsi işlemleri için Burdur Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

Ölümü şüpheli: İnceleme başlatıldı

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaçar'ın düşmesine ilişkin tüm ihtimallerin değerlendirildiği öğrenildi. Polis ekipleri tarafından olayın kesin nedeni yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Manisa'da toprağa verildi

DHA'nın haberine göre, Zehra Kaçar'ın cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Kaçar için memleketi Manisa'nın Selendi ilçesi Kırsal Pınarlar Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.