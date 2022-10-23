Kalamış Yat Limanı'nın özelleştirilmesine karşı Kadıköy'de eylem

Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ’ye ait Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın 40 yıllığına işletme hakkının verilmesi yöntemiyle yapılan özelleştirmeye tepkiler sürüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından duyurulan ihalenin son teklif verme tarihi 3 Kasım olarak belirlendi.

Yat limanının büyütülerek kıyının halka kapatılmasına karşı çıkan Fenerbahçe Kalamış Dayanışması üyeleri Süreyya Operası önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasında “Yapılaşma değil, yeşil alan istiyoruz”, “Fenerbahçe Kalamış kıyıları halkındır” yazılı pankartlar açıldı.

Fenerbahçe Kalamış Dayanışması adına açıklamayı okuyan Hakan Hopanoğlu şunları söyledi:

"Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı’nın büyütülmesi ile tüm sahil yapılaşmaya açılacak, bölge en az 3 yıl şantiye alanına dönecek, Fenerbahçe Stadı’nın da katkısıyla zaten trafik faciası yaşanan Kadıköy’de trafik iyice içinden çıkılamaz hale gelecek, bölgenin tarihi dokusu bozulacak, mahalle kültürümüz yok olacaktır. Hava ve deniz kirliliği artacak, ekolojik dengenin bozulmasına neden olacaktır. Oluşacak ısı adası Marmara’yı ve Kadıköy kıyı canlı yaşamını yok edecektir. Kalamış sahilinden hiçbir şekilde yararlanamayacağımız gibi bisiklet yolumuzu ve spor alanlarımızı da kaybedeceğiz. Kıyı silueti kent hafızasıdır, değerlidir, kaybetmek istemiyoruz.

Mart 2011’den bu yana özelleştirme kapsamında olmasına rağmen, plan iptalleri, ÇED itirazları gibi hukuki işlemler ve ihalelerin iptalleriyle bugüne kadar gelen süreçte, Ekim 2021’de yapılan ihale Ocak 2022 ‘de cumhurbaşkanlığı kararı ile yine iptal edildi. Şimdi, yeniden son teklif verme tarihi 3 Kasım 2022 olan yeni bir ihale süreci bizleri beklemektedir.

Bizler, yaşadığı çevreye, doğasına, tarihine, kültürüne ve kentine sahip çıkan Kadıköylüler ve İstanbullular olarak; planlı-plansız yapılan tüm kent yağmalarına karşı çıkıyoruz. Kıyılarımıza, yeşil alanlarımıza ve parklarımıza sahip çıkmak, kamusal alanlarımızın rant projeleriyle kaybedilmesini engellemek için Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı ihalesinin iptalini ve çitlerle halka kapatılmış olan mevcut yat limanının kaldırılmasını ve yeniden halka açılmasını istiyoruz.

Bizim Kadıköylüler olarak yeni bir yat limanına değil, yeşil alanlara, afet toplanma alanlarına ihtiyacımız bulunmaktadır. Rant ve talan politikalarıyla betonlaşma istemiyoruz,

Yeter artık! Fenerbahçe Kalamış sahilleri halkındır, özelleştirilemez. Yat limanı değil yeşil alan istiyoruz. Kıyıya erişim hakkı engellenemez."