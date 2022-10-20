AFAD, "Kahramanmaraş'ta saat 14.34'te merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi" açıklamasında bulundu.
Kahramanmaraş'ta deprem
Kahramanmaraş'ta 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
Cihan Demirci Tansel, Çiğdem Çağlayan, Şadan Tütüncü, Zuhal Okuyan
Kahramanmaraş'ta deprem
Kahramanmaraş'ta 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
AFAD, "Kahramanmaraş'ta saat 14.34'te merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi" açıklamasında bulundu.