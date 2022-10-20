Kahramanmaraş'ta deprem

Kahramanmaraş'ta 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi

AFAD, "Kahramanmaraş'ta saat 14.34'te merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi" açıklamasında bulundu.