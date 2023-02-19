Kahramanmaraş'ta bir kişi kepçe darbesiyle yaşamını yitirdi

Kahramanmaraş'ın neredeyse bütünüyle yıkılan merkez caddelerinden Azerbaycan Bulvarı'nda bugün gün boyu enkaz kaldırma çalışmaları yürütüldü.

T24'ün haberine göre araç trafiğine kapalı olmasına rağmen yaya trafiğine kapatılmayan bulvarda, çalışmaları izleyen bir kişi kepçe darbesiyle hayatını kaybetti.

Olaydan sonra kepçe operatörünün kaçtığı iddia edildi.

Öte yandan AA'nın konuya ilişkin haberinde ise, enkazda çalışma yapan kepçe operatörünün bir kişiyi yerde hareketsiz halde gördüğü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin 58 yaşındaki Mustafa Kalın'ın yaşamını yitirdiğini belirlediği aktarıldı.

Kalın'ın cenazesinin otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldığı kaydedilen haberde kepçe operatörü H.A.'nın (44) şüpheli sıfatıyla gözaltına alındığı belirtildi.

Hayatını kaybeden Mustafa Kalın'ın enkaz alanında yürütülen çalışmaları izlediği belirtildi.