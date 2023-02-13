Kahramanmaraş'ta saat 22.20'de bir deprem meydana geldi.
AFAD depremin merkez üssünü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi, büyüklüğünü ise 4,8 olarak duyurdu.
Depremin 6,06 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Kahramanmaraş'ta 4,8 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta saat 22.20'de 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
Kahramanmaraş'ta saat 22.20'de bir deprem meydana geldi.
AFAD depremin merkez üssünü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi, büyüklüğünü ise 4,8 olarak duyurdu.
Depremin 6,06 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.