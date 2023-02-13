Kahramanmaraş'ta 4,8 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta saat 22.20'de 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haber Merkezi

Kahramanmaraş'ta saat 22.20'de bir deprem meydana geldi.

AFAD depremin merkez üssünü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi, büyüklüğünü ise 4,8 olarak duyurdu.

Depremin 6,06 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.