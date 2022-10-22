AFAD'ın paylaştığı bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin saat 15.10'da 7,47 km derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
Zuhal Okuyan, Şadan Tütüncü, Özgür Selvi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Kahramanmaraş'ta 4,5 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş Pazarcık'ta 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
AFAD'ın paylaştığı bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin saat 15.10'da 7,47 km derinliğinde meydana geldiği belirtildi.