Kahramanmaraş'ta 4,5 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş Pazarcık'ta 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haber Merkezi

AFAD'ın paylaştığı bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin saat 15.10'da 7,47 km derinliğinde meydana geldiği belirtildi.