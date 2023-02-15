Kahramanmaraş merkezli depremlerde 15 gazeteci yaşamını yitirdi

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkan Yardımcısı Maksut Beykoz, deprem nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarla ilgili taziye mesajı yayınladı.

Yaşanan deprem felaketi sonrası hayatını kaybeden vatandaşlara taziye dileklerini ileten Beykoz, yaralılara ise şifalar dilediğini söyledi.

Beykoz, deprem nedeniyle Türkiye'de 15 gazetecinin yaşamını yitirdiğini belirterek, bölgede büyük bir yıkım yaşandığını ve tüm çabalara rağmen yaraların sarılmaya çalışıldığını dile getirdi.

Beykoz, depremde enkaz altında kalarak yaşamını yitiren gazetecilerin isimlerini ve şehirleri ise şöyle sıraladı,

Ayşe Figen Arlı (İskenderun Ses), Aziz Çevlik (Manşet / K. Maraş), Burak Alkuş (Adıyaman Ses), Burak Milli (AA / Hatay), Gökhan Aklan (İHA / Hatay), Hidayet Özdemir (Gazeteci -Yazar/Adıyaman), İskender Korkut (Mercan TV/Adıyaman), İzzet Nazlı (DHA/Hatay), Kemal Öner (Adıyaman Telgraf), Meltem Özgen (TV sunucu/Adana), Muhammed Akan (Adıyaman Haber) Mustafa Yüzbaşıoğlu (Bugün / K. Maraş), Neşet Alkan (Haber Ekspres/Hatay), Ruhi Akan (Jet Haber/Adıyaman), Yunus Emre Doğan (Mercan TV/Adıyaman).