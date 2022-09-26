Kağıthane Çağlayan'da 5 katlı binanın en üst katındaki tekstil atölyesinde yangın çıktı.
İçeride mahsur kalan 5 kişi pencereden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, yangını söndürme ve içeridekileri tahliye etme çalışmaları sürüyor. (İHA)
İsmail Sarp Aykurt
Haber Merkezi
Kağıthane'de tekstil atölyesinde yangın
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 5 katlı binanın en üst katındaki tekstil atölyesinde yangın çıktı.
Haber Merkezi
Kağıthane Çağlayan'da 5 katlı binanın en üst katındaki tekstil atölyesinde yangın çıktı.
İçeride mahsur kalan 5 kişi pencereden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, yangını söndürme ve içeridekileri tahliye etme çalışmaları sürüyor. (İHA)