Kağıthane'de tekstil atölyesinde yangın

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 5 katlı binanın en üst katındaki tekstil atölyesinde yangın çıktı.

Haber Merkezi

Kağıthane Çağlayan'da 5 katlı binanın en üst katındaki tekstil atölyesinde yangın çıktı.

İçeride mahsur kalan 5 kişi pencereden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, yangını söndürme ve içeridekileri tahliye etme çalışmaları sürüyor. (İHA)

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