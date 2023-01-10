Kağıthane'de silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bulunan Emniyet Evleri Mahallesi Bosna Hersek Parkı önünde motosikletli 2 kişi, aralarında husumet olduğu iddia edilen Cihan Ö.'ye ateş açtı.

Saldırıda Cihan Ö. (31), yanında bulunan F.Ç. (42) ve o sırada yoldan geçen C.H. (28) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan F.Ç. yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekiplerince yapılan araştırmada, Cihan Ö'nün silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişiyle internetteki bir arkadaşlık uygulaması üzerinden tanıştığı ve aralarında küfürleşme yaşandığı belirlendi. Şüphelinin Cihan Ö.'yü olayın gerçekleştiği adrese çağırdığı, Cihan Ö.'nün de buluşma noktasına F.Ç. ile gittiği öğrenildi.

Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren ve kimliği tespit edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (AA)