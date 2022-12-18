Kağıthane'de DEVA Partililere bıçaklı saldırı

DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Erhan Erol, Kağıthane teşkilatının esnaf ziyareti kapsamında bir şahıs tarafından yumruklu ve bıçaklı saldırıya uğradığını bildirdi. Erol, “Teşkilat mensuplarımızın tedavisi devam etmektedir. Olay emniyet güçlerine bildirilmiştir. Teşkilatımıza geçmiş olsun diyorum. Sürecin takipçisi olacağız” açıklamasını yaptı.

Erol, sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:

“Kağıthane ilçe teşkilatımız esnaf ziyareti yaptığı sırada, motorlu bir şahıs tarafından teşkilatımıza bir saldırı gerçekleşmiştir. Önce yumrukla ardından da bıçakla saldıran şahıs, gençlik teşkilatımızdan Talha Şahbaz ve Hasan Ünver’in yaralanmasına sebep olmuştur.

Teşkilat mensuplarımızın tedavisi devam etmektedir. Olay emniyet güçlerine bildirilmiştir. Teşkilatımıza geçmiş olsun diyorum. Sürecin takipçisi olacağız.”

Olay sonrasında Erol, saldırıda yaralanan ve Hamidiye Etfal Hastanesi’nde tedavi gören DEVA Partili Talha Şahbaz ve Hasan Ünver’i ziyaret etti. (ANKA)