Kaftancıoğlu'nun yargılandığı davada savcı mütalaasını hazırlayacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarının izinsiz çekildiği gerekçesiyle CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun "Suç işlemeye tahrik", "Suçu ve suçluyu övme" suçlarından 10,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davaya devam edildi.

Tanık olarak dinlenen CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, "Altun'un evinin fotoğrafını çekmedim. İlçe başkanı olarak mevzuata aykırı yeni bir yapılaşmanın olup olmadığına bakmaya gittim" dedi.

Hakim, mütalaası alınmak üzere dosyanın savcılığa gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Anadolu Adliyesi 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün yapılan duruşmaya, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş ve avukatları katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen, Suat Özçağdaş şunları söyledi:

'Kent suçu oluştuğunda gider bakarım'

“Bu konuyla ilgili 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığım davadan beraat ettim. Ben Fahrettin Altun'un evinin fotoğrafını çekmedim. Ben ilçe başkanıyım ve Meclis'te de Grup Başkanıyım. Bu görevlerim çerçevesinde herhangi bir kent suçu oluştuğunda partimi temsilen gider bakarım. Herhangi bir sorun görürsem kamu otoritelerine başvururum. Bu olayda sayın Altun'un gerçekleştirdiği mevzuata aykırı yapılaşmalar İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından tespit ediliyor ve konu kamuoyu gündemine geliyor.

Yurttaşlar tarafından oradaki süreç alenileştiriliyor ve kamuoyunda bir gündem oluşturuluyor. Ben de doğal olarak mevzuata aykırı olan yapılaşmanın olduğu alana gittim, yeni bir yapılaşma var mı ona baktım. Sonrasında İl Başkanımız Kaftancıoğlu'na yeni bir yapı olmadığını bildirip oradan ayrıldım. Sayın Altun'un evine gittiğim, fotoğrafladığım ve kaçtığım gibi kamuoyuna yansımış olan ve benim yargılanmama sebep olan konuların gerçek olmadığı ortaya çıkmıştır. Ben ilçe başkanıyım Canan Hanım il başkanı ve bir siyası parti yerelden genele kadar iletişim halindedir ve siyasetin konusu olan bu konularda istişare ederler. Benim de il başkanımızla yürüttüğüm onlarca konu var, bu konu da onlardan birdir."

Avukat Demir: Atılı suçun unsurları gerçekleşmemiştir

Kaftancıoğlu’nun avukatı Hasan Fehmi Demir ise, "Bizce bütün deliller toplanmıştır. Atılı suçun unsurları gerçekleşmemiştir. Nitekim Cumhuriyet Başsavcılığı da daha önce takipsizlik kararı vermiştir. Tanık olarak dinlenen Suat da konuyla ilgili 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davadan beraat etmiştir" diyerek müvekkilinin beraatını talep etti.

Dosya mütalaa için savcılığa gönderildi

Hakim, esas hakkındaki görüşünü oluşturması için dava dosyasının savcılığa gönderilmesine karar vererek duruşmayı 10 Şubat 2023 tarihine erteledi. (ANKA / GAYE ŞEYMA CAN)