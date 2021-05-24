Kaftancıoğlu'ndan Soylu'ya: Herkesi kendisi gibi sanıyor alçak!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Habertürk'te katıldığı programda kendisiyle ilgili sözlerine Twitter üzerinden tepki gösterdi.

Habertürk TV'ye "Yayını izlemiyordum şimdi farkettim yayına bağlamıyorsunuz bari şu cümlemi okuyun" diye seslenen Kaftancıoğlu "Benim adım Canan Kaftancıoğlu, adım Süleyman Soylu değil ki onun gibi terör örgütleriyle iş tutayım!

Herkesi kendisi gibi sanıyor alçak!" dedi.

Kaftancıoğlu "Suç örgütleri ile tuttuğu işler ortalığa dökülen devletin utanç vesikası içinde bulunduğu kirliliği başkalarına yapıştırmaya çalışmakta" ifadesini kullandı.

Soylu'nun Kaftancıoğlu'nun korumasının kaldırılmasıyla ilgili açıklamalarının yer aldığı videoyu paylaşan Kaftancıoğlu "Yalancı! Madem tehdit yoktu (kendisinden daha büyük tehdit yok bu arada) öncesinde ne diye yakın ardından özel koruma statüsüne alınmışım? Sonrasında ise cevap hakkımı kullandırırlarsa yayında söyleyeceğim" dedi.