Kaftancıoğlu'ndan hapis kararı sonrası ilk açıklama

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, hakkında verilen hapis cezasını Yargıtay'ın onamasının ardından yaptığı açıklamada 'Hukukun üstünlüğünü tesis ettiğimizde hep birlikte nefes alacağız' dedi

Haber Merkezi

Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 3 davadan aldığı cezaları onadı, 2 davayı ise düşürdü.

Kaftancıoğlu yaptığı açıklamada "Asla durmak, yılmak, yorulmak yok! Nerede olursak olalım çalışacak, çalışacak umudu örgütleyerek iktidardaki kötülüğü hep birlikte gönderecek, hukukun üstünlüğünü tesis ettiğimizde hep birlikte nefes alacağız…" dedi.

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Yargıtay Canan Kaftancıoğlu’nun aldığı 3 cezayı onadı