Kaftancıoğlu 'terör örgütü propagandası' suçlamasından beraat etti

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, daha önce yargılandığı ve 4 yıl 2 ay hapis cezası aldığı, “silahlı terör örgütü propagandası yapmak” ve “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçlarından, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılandığı davadan bugün beraat etti.

Kaftancıoğlu, Gezi Direnişi sırasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve televizyon kanalındaki konuşmaları nedeniyle İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 5 ayrı suçtan yargılanmış, 6 Eylül 2019'da verilen kararda toplamda 9 yıl 1 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Kaftancıoğlu hakkında, “kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret”, “Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak” ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlarından 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasını onamış, “silahlı terör örgütü propagandası yapmak” ve “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçlarından verilen 4 yıl 2 ay hapis cezasını ise bu suçlardan beraat etmesi gerektiği görüşüyle bozmuştu.

Dosya, “silahlı terör örgütü propagandası yapmak” ve “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçlarından yargılamanın yeniden yapılması için yerel mahkemeye gönderilmişti. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün yapılan duruşmaya Kaftancıoğlu’nun avukatları katıldı.

Savcı beraat talep etti

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Kaftancıoğlu hakkındaki bahse konu suçların yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraatına karar verilmesini talep etti.

Beraatına karar verildi

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Kaftancıoğlu’nun, “silahlı terör örgütü propagandası yapmak” ve “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçlarından beraatına hükmetti.

Kaftancıoğlu’nun avukatından açıklama

Kaftancıoğlu’nun avukatı Doğuşcan Aydın Aygün, karara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şunları belirtti:

“Canan Kaftancıoğlu’nun CHP İstanbul İl Başkanı seçildiği dönemde ortaya çıkan 4-5 sene önce paylaştığı iddia edilen Twitter paylaşımları üzerinden süreç yönetilmiş ve 2019 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı CHP'nin kazanması sonrası dava açılmıştır. Türkiye tarihinin en kısa yargılamasıyla Canan Kaftancıoğlu’nun ifade özgürlüğü yargılanmış, İstanbul seçimlerini kazanması sonrasında cezalandırılmıştır. Her ne kadar tüm dosyadan beraat etmesi gerekirken Canan Kaftancıoğlu hakkında silahlı terör örgütü propagandası yapmak ile halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek suçlarından mahkeme beraat kararı vermiştir. Dosyanın kesinleşen ve infaz edilen suçlara ilişkin yargılaması hak ihlalleriyle dolu olması sebebiyle Anayasa Mahkemesi'ne taşınmıştı, umudumuz o dur ki Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı verecek ve Canan Kaftancıoğlu diğer suçlamalardan da beraat edecektir." (ANKA)