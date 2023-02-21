Kaftancıoğlu, tahliye kararının ardından İstanbul’daki diğer 7 bin 400 okulu sordu

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Valiliği tarafından 93 okul için alınan boşaltma kararının doğru ama gecikmiş bir karar olduğunu söyledi. Kaftancıoğlu, bu okulların dışında kalan 7 bin 400 okulun zemin etüdünün yapılıp yapılmadığını sordu.

İstanbul Valiliğine, karara dair dilekçe vereceklerini söyleyen Kaftancoğlu, yıkılma kararının velilere mesajla iletildiğini dile getirdi. Maraş merkezli deprem olmasaydı bu okullarla ilgili herhangi bir işlem yapılıp yapılmayacağını soran Kaftancıoğlu, "Çocuklarımızın kaderinin pamuk ipliğine bağlı olduğunu görüyoruz” dedi.

'Öfkeli olmayıp ne yapacağız?'

Partisinin İstanbul İl Başkanlığında düzenlediği toplantıda Kaftancıoğlu, “Memleketteki herkes gibi hepimiz yaşadıklarımızdan ötürü üzgünüz. Ama sanıyorum bir o kadar da öfkeliyiz. Neler yapılmalıydı, ne zaman yapılmalıydı? Sonuç ortada. Yapılmayanlar ve kaybettiğimiz binlerle ifade ettiğimiz rakamlar. Öfkeli olmayıp ne yapacağız? 'Asrın felaketi' deniliyor. Ancak asrın beceriksizliğini dair söylenecek çok sözümüz var” ifadelerini kullandı.

'Çocuklarımızın kaderi pamuk ipliğine mi bağlı?'

Depremler sonrasında büyük riskle karşı karşıya olan İstanbul’da 93 okulun boşaltıldığını hatırlatan Kaftancıoğlu şunları dile getirdi:

"İstanbul Valiliği, 2022-2023 eğitim öğretim döneminin ikinci yarı yılının başlamasını sadece 2 gün kala yaptığı bir basın açıklamasıyla bunu duyurdu. Karara göre 1999 yılı ve öncesi inşa edilen 93 riskli okulun etüt çalışmalarının sonucunda 76’sı yıkılıp yeniden yapılacak, 17’si ise güçlendirecek. Veliler ‘Çocuğunuzun gittiği okulun yıkılma kararı alınmıştır, pazartesi günü izinli sayılacaktır. Salı gününden itibaren nereye gideceğine dair bilgilendirme yapılacaktır’ içerikli bir WhatsApp mesajı ile öğrendi bunu. Hangi okula gönderilecek, ek derslik açıldı mı? Sınıf mevcudu arttı mı? Veli, ulaşımını nasıl sağlayacak? Servis ücretine ekstra binen aile bütçesine yükü kim karşılayacak? Hiç cevabı yok. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak siyasetin görevi. Yani doğru bir karardır ancak şunu da ifade etmeliyim ki mağduriyeti çözerken plansız iş yapma sonucu daha büyük mağduriyet yaratmak dediğimiz şey tam da böyle bir şey olsa gerek. İstanbul’da resmi rakamlara göre 3 bin 647 devlet okulu, 3 bin 790 özel okul bulunuyor. Yani İstanbul’da ilköğretim, anaokulu, ortaöğretim ve lise dahil yaklaşık 7 bin 437 tane okul; o okullarda öğrencisi, öğretmeni, çalışanı, görevlisi olmak üzere beş milyonluk bir insan topluluğundan söz ediyoruz. İstanbul'daki bu okulların riskli olduğu ve bu okullara yıllardır müdahale edilmesi gerektiği zaten bilinen bir gerçektir. Peki bu okulların çocuklarımızın hayatında yarattığı riski hatırlamak için başka bir coğrafyada deprem olması mı gerekiyordu? Kahramanmaraş merkezli deprem olmasaydı, bu okullarla ilgili herhangi bir işlem yapılıp yapılmayacağını yani çocuklarımızın kaderinin pamuk ipliğine bağlı olduğunu görüyoruz.”

Valiliğe başvuru yapacaklar

"Peki diğer kalan 7 bin küsur okul ve bu okulda eğitim gören öğrenciler, öğretmenler, görevliler, gönül rahatlığıyla gittikleri okula devam edebilecekler mi? Güvenli okullar mıdır” diye soran Kaftancıoğlu, “Hem İstanbul halkının hem bizim ama en önemlisi çocuklarını okula gönderen velilerin bunu bilmeye ihtiyacı vardır” dedi. İstanbul Valiliğine başvuracaklarını söyleyen Kaftancıoğlu, “Dilekçede, İstanbul’da bulunan okullarla ilgili zemin etütleri yapıldı mı, bu 93 okul neye göre belirlendi, diğer okullarla ilgili süreçler ne durumdadır ve yıkılacak olan okullarda ne zaman eğitim öğretim dönemine başlayabilecekler, bunları soracağız” ifadelerini kullandı.