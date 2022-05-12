Kaftancıoğlu kararı sonrası İYİP'ten ilk açıklama

Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 3 davadan aldığı cezaları onamış, 2 davayı ise düşürmüştü. Kaftancıoğlu kararı sonrası İYİP'ten ilk tepki geldi.

İYİP İl Başkanı Buğra Kavuncu sosyal medya hesabından, "Türkiye'de siyaset yasaklarla, sindirmeyle değil; ifade özgürlüğü ve tartışma kültürüyle gelişebilir. Devletin adalet mekanizması, siyasetin üzerinde bir tehdit ve cezalandırma aracı haline getiriliyor. Bu duruma karşı mevkidaşım Kaftancıoğlu'nun yanındayım" ifadesini kullandı.