Kaftancıoğlu kararı sonrası İYİP'ten ilk açıklama

İYİP İl Başkanı Buğra Kavuncu sosyal medya hesabından, 'Devletin adalet mekanizması cezalandırma aracı haline getiriliyor. Kaftancıoğlu'nun yanındayım' dedi.

Haber Merkezi

Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 3 davadan aldığı cezaları onamış, 2 davayı ise düşürmüştü. Kaftancıoğlu kararı sonrası İYİP'ten ilk tepki geldi.

İYİP İl Başkanı Buğra Kavuncu sosyal medya hesabından, "Türkiye'de siyaset yasaklarla, sindirmeyle değil; ifade özgürlüğü ve tartışma kültürüyle gelişebilir. Devletin adalet mekanizması, siyasetin üzerinde bir tehdit ve cezalandırma aracı haline getiriliyor. Bu duruma karşı mevkidaşım Kaftancıoğlu'nun yanındayım" ifadesini kullandı.

Haber

Yargıtay Canan Kaftancıoğlu’nun aldığı 3 cezayı onadı