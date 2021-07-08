Kaftancıoğlu: Hiç vakit geçirmeden, hemen erken seçim istiyoruz

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, partisinin 81 ilde eş zamanlı düzenlediği ortak basın açıklamasında erken seçim talebini dile getirdi.

"Bizleri Meclis’e gönderdiğiniz fezlekeleriniz, tehditleriniz, zorbalıklarınız korkutamaz. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun da söylediği gibi, zerre kadar çekinmiyoruz" diyen Kaftancıoğlu, "Bu ülkede hep birlikte mutlu ve müreffeh bir yaşam süreceğiz. Biz hazırız. Türkiye’yi yönetecek kadrolar hazır. Türkiye artık kendisini yeniden kuracak, yeni bir iktidar ve Güçlendirilmiş Parlamenter Demokratik sistem için sabırsızlanıyor. Halkımızın bu sabırsızlığına karşılık vermek için, hiç vakit geçirmeden, hemen erken seçim istiyoruz" ifadesini kullandı.