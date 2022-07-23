Kaftancıoğlu: 'Giderayak yangından nasıl mal kaçırabiliriz' duygusuyla yapıyorlar

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, hakkında verilen siyasi yasak ve hapis cezasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sözcü’den Ruhat Mengi’ye konuşan Kaftancıoğlu, "Seçim olacak ve göreceksiniz bu halk sayesinde olacak, bu halk iktidarı gönderecek. Çok iddialı söylüyorum birlikte başaracağız" dedi.

Davalarla yıldırılmaya çalışıldığını söyleyen Kaftancıoğlu, “Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kadın sürekli davalarla yıldırmaya çalışılıyorsa ve hukuk da bunun aracı yapılıyorsa bunun tek bir cevabı vardır; ya bir siyasi intikam alınmaktadır ya da bu kişinin veya partinin siyasetini risk olarak görüp başka türlü durduramadıklarını gösterir” diye konuştu.

'Devletlerin dini adalettir'

Kaftancıoğlu açıklamasının devamında, hakkında verilen cezanın AKP’nin İstanbul seçimini kaybetmesinden dolayı olduğunu savundu. Kaftancıoğlu, “Devletlerin dini adalettir, adalet bir siyasi düşünceye ya da iktidarın bakışına göre ya da herhangi birinin isteğine göre şekillenemez. Hukuk herkese eşit şekilde uygulanmalıyken AKP iktidarı döneminde hukuk öylesine araçsallaştırıldı ki Cumhurbaşkanı rahatlıkla ‘Ben savcılara talimat verdim, Bronson çıkmayacak’ diyebiliyor, daha acı olan yargıda görev alan yargı mensupları da kendilerini kraldan çok kralcı yaklaşımlarıyla da hukuka göre değil ‘Acaba hangi kararı alırsak Saray bize kızar veya Saray'ın hoşuna gider’ anlayışına göre karar vermek zorunda kalabiliyorlar” dedi.

'Seçimi kaybettikten sonra ülkeyi terk edecek'

AKP’nin seçimi kaybettikten sonra ülkeyi terk edeceğini savunan Kaftancıoğlu, “Bu yapılanlar tamamen gideceklerini kendileri de görüp 'giderayak yangından nasıl mal kaçırabiliriz' duygusuyla yapılıyor, bu tespiti yapalım. İkincisi 6'lı masa iktidarın bütün bu olanlarla, hukuksuz adımlarıyla ilgili süreçleri olmayan yargıya, hukuka rağmen yürütüyor” diye belirtti.