Kaftancıoğlu AB Türkiye Delegasyonu Başkanı ile görüştü

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu ile görüştü.
AB Türkiye Delegasyonu, görüşmeye ilişkin sosyal medyadan şu paylaşımı yaptı:
"AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile bir araya geldi. Toplantıda gündeme ilişkin konularda görüş alışverişinde bulunuldu."
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, @CHP_istanbulil İl Başkanı @Canan_Kaftanci ile bir araya geldi. Toplantıda gündeme ilişkin konularda görüş alışverişinde bulunuldu.🇪🇺🇹🇷 pic.twitter.com/8sTPgTa390— AB Türkiye Delegasyonu🇪🇺EU Delegation to Türkiye (@EUDelegationTur) December 8, 2022