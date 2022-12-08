Kaftancıoğlu AB Türkiye Delegasyonu Başkanı ile görüştü

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile bir araya geldi.

Haber Merkezi

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu ile görüştü.

AB Türkiye Delegasyonu, görüşmeye ilişkin sosyal medyadan şu paylaşımı yaptı:

"AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile bir araya geldi. Toplantıda gündeme ilişkin konularda görüş alışverişinde bulunuldu."

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