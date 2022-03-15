Kafede oturan çifte 'fazla yakınlaşmayın' uyarısı

İstanbul Üsküdar’da dün sabah saatlerinde bir kafeye giden çift "yakınlaştıkları" gerekçesiyle uyarıldı.

İddiaya göre, çiftin yakınlaştığını belirten işletme personeli, "Mesafenizi koruyun bu kadar yakın duramazsınız" dedi.

Çift duruma tepki gösterirken çevredeki diğer müşteriler de çifte destek verdi.

Olay cep telefonu kamerasına yansırken işletme personelinin masaya gelerek müşteriye uyarıda bulunduğu, diğer masadaki müşterilerin de bu uyarı nedeniyle işletme personeline tepki gösterdiği görüldü. (İHA)



