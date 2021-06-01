Kafe ve restoranların hangi şartlarla açılacağı duyuruldu: Bir masada en fazla üç kişi...

1 Haziran itibariyle yeniden açılacak olan restoran ve kafelere ilişkin şartlar belli oldu.

İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı genelgeye göre masalar arasında iki metre mesafe olacak, açık alanda bir masada 3, kapalı alanda bir masada iki kişi oturabilecek.

Bakanlığın açıkladığı şartlar şöyle:

Yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi);

- Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tüm kurallara uyulması, masalar arasında her yönden 2 metre, yan yana sandalyeler arasında 60 cm mesafe bırakılması,

- Aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi,

Kaydıyla,

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerinde 07.00-21.00 saatleri arasında masada servis, gel-al ve paket servis, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,

- Pazar günleri ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis,

şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir.