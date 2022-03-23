Kadirov, Çeçen askerlerin Mariupol'a ilerlediğini gösteren video paylaştı 

Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, "Ukrayna'daki Çeçen askerlerini gösteren" bir video yayınladı. Telegram hesabından açıklama yapan Kadirov, Çeçenlerin son günlerde şiddetli çatışmaların yaşandığı Mariupol yönünde ilerlediklerini söylüyor.

Görüntülerde haki üniformalı silahlı askerler çatışma belirtileri olan bir sokakta ilerliyor. Onlara eşlik eden üzerinde beyaz 'Z' yazan tank da ateş ediyor.

Kadirov daha önce de Rus ordusuyla beraber Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırılar düzenleyen Çeçen birliklerle görüşmek üzere bu ülkeye gittiğini öne sürdü.