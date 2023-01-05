Kadınlardan eylem: '3 yıl oldu, Gülistan Doku nerede?'

Dersim Kadın Platformu üyesi kadınlar, 5 Ocak 2020’den bu yana akıbeti bilinmeyen Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi 2’nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku’nun kaybedilişinin 3’üncü yılında protesto düzenledi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre; “3 yıl oldu, Gülistan Doku Nerede?” pankartının taşındığı eyleme, Gülistan Doku’nun annesi Bedriye Doku ve ablası Aygül Doku da katıldı. Aile üyelerine de destek veren kadınlar, Palavra Meydanı’ndan Seyit Rıza Parkı’na doğru yürüdü.

Burada konuşan platform üyelerinden Eylül Yantemur, “Türkiye’de de Gülistan gibi binlerce kadın akıbeti bilinmeyecek şekilde kayboldu, öldürüldü, tecavüze uğradı. Gülistan Doku’nun akıbetini sormaktan vazgeçmeyeceğiz” dedi.

'Gerçekler açığa çıkarılmalıydı'

Gülistan Doku’nun akıbetini açığa çıkaracak hiçbir bilgi ve belgeye ulaşılamadığını hatırlatan Yantemur, “İlk günden beridir gözlemlediğimiz eksiklikleri her fırsatta dile getirdik. Bunlar özellikle Zainal Abakarov’un evinde ve babasına ait araçta arama yapılmaması ve Zainal’ın cep telefonuna el konulmaması, rızasıyla verdiği birkaç yazışma hariç hiçbir bilgi elde edilmemiş olmasıydı, bunlar yerine getirilmiş olsaydı, Zainal ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı da toplum vicdanındaki şaibeli yerinden kurtulacaktı. Ve gerçek açığa çıkacaktı. Kadınların ve ailenin meydanlardan haykırdığı taleplere kulak tıkanmasaydı, belki bugün Gülistan’a ne olduğunu biliyor olacaktık” diye belirtti.

'Zainal’ın ailesinin şehirden kaçarcasına ayrılmasına izin verildi'

Gülistan’ın kaybolmasından sonra aylar süren su altı aramasının sonuçsuz kaldığına değinen Yantemur, “Aylar süren sualtı araması sonuçsuz kaldı. Zainal’ın ailesinin bir gece yarısı şehirden kaçarcasına ayrılmasına izin verildi. Gülistan’ın ablası Aygül Doku ailenin şehirden çıkışını engellemek istediği için cezalandırıldı. Gülistan’ın annesi ve ablası sadece evlatlarının akıbetini sordukları için, darp edilerek adeta bir utanç sahnesi yaşanarak gözaltına alındı. Zainal’ın babası sosyal medya üzerinden Gülistan’ın ablasına tehditler savurabildi” dedi.