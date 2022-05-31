Kadınlar ilk maçta son Avrupa şampiyonunu yendi

A Milli Kadın Voleybol Takımımız 2022 FIVB Milletler Ligi'ndeki ilk maçında İtalya'yı 3-0 mağlup etti.

Haber Merkezi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasında İtalya ile karşılaştı.

Ankara Spor Salonu'ndaki mücadelede baştan sona üstün bir oyun sergileyen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, rakibine set vermedi: 3-0.

Ay-yıldızlılar ilk seti 25-20, ikinci seti 25-19 ve üçüncü seti ise 25-19 kazandı.

Milliler ikinci maçında 3 Haziran Cuma günü Çin ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

2022 FIVB Miletler Ligi Finalleri de 13-17 Temmuz'da yine Ankara'da düzenlenecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maç programı şu şekilde:

4 Haziran Cumartesi:

13.00 Tayland-Belçika
16.00 Çin-İtalya
19.00 Türkiye-Bulgaristan

5 Haziran Pazar:

13.00 Sırbistan-Hollanda
16.00 Tayland-Çin
19.00 Türkiye-Belçika