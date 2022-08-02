Kadınlar Fransa Bisiklet Turu’na Hollanda damgası

Önceki yıllarda değişen isim ve konseptlerle, “mali kaynak yaratma ve pazarlama açısından zorluklar barındırması”, “sınırlı medya ilgisi” gibi gerekçeler öne sürülerek kesintili düzenlenen Kadınlar Fransa Bisiklet Turu, ilk defa turun orijinal ismiyle, “Tour de France Femmes” olarak düzenlendi.

Özellikle ilk beş etaba hem bireysel hem de zincirleme kazaların damga vurduğu Tur’da Marta Cavalli, Emma Norsgaard ve Lorena Wiebes gibi önemli isimler, geçirdikleri kazalardan etkilenip yarış dışı kalan isimlerden bazıları oldu.

Sekiz etaplık Tur’un sonunda genel klasmanda zafere ulaşan isim, iki de etap galibiyeti elde eden Movistar’lı 39 yaşındaki Annemiek van Vleuten olurken, diğer klasmanlarda da Hollandalı sporcuların hegemonyası göze çarptı. Ağırlıklı olarak sprinterlerin mücadele ettiği puan klasmanında birincilik, Jumbo-Visma takımı adına yarışan ve iki etap galibiyeti elde eden 35 yaşındaki Marianne Vos’un oldu. Vos’un puan klasmanındaki en büyük rakibi olan Lorena Wiebes de iki etap galibiyeti kazanmasına rağmen yaşadığı kazanın etkisiyle yedinci etapta yarışı bırakmak zorunda kaldı. Tırmanış klasmanını ise, genel klasmanı van Vleuten’in 3 dakika 48 saniye gerisinde ikinci olarak bitiren Demi Vollering en önde göğüsledi. Genel klasmanda podyumu tamamlayan isim Polonyalı Katarzyna Niewiadoma olurken, gençler klasmanında ise 2002 doğumlu Shirin van Anrooij birinci oldu.

Kübalı Arlenis Sierra da yarıştı

İtalya Turu’ndan sonra Fransa Turu’nda da genel klasman liderliğine ulaşırken Annemiek van Vleuten’in tur boyunca en önemli yol kaptanlarından biri olan Kübalı Arlenis Sierra ise genel klasmanı 27. sırada bitirdi. Geçtiğimiz yıl UCI Dünya Şampiyonası Yol Yarışı’nda 5. olarak adından söz ettiren Arlenis Sierra, Movistar adına ilk kez yarıştığı 2022 yılında, tek günlük bahar klasiklerinde önemli dereceler (örn. Ronde van Vlaanderen’da 4.’lük, Liège-Bastogne-Liège’de 7.’lik) elde etmiş, Panamerikan Yol Yarışı’nı 4. kez kazanmış ve İspanya topraklarında koşulan en önemli etap yarışlarından biri olan Endülüs Turu’nda hem iki etap galibiyetine hem de genel klasman birinciliğine ulaşmıştı.