Kadınlar bugün Ankara Ulus'ta eylemde olacak

Sosyalist Güç Birliği bugün saat 16.30'da Ankara Ulus Meydanı'nda eylemde olacak.

Haber Merkezi

Sosyalist Güç Birliği 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde "tüm kadınları eşitliğin, özgürlüğün ve laikliğin sesini yükseltmeye" çağırırken, bugün saat 16.30'da Ulus Heykel'de bir eylem gerçekleştirecek.

Kadın Dayanışma Komiteleri de eyleme katılım çağrısı yaptı: