Kadınlar bugün Ankara Ulus'ta eylemde olacak

Kadına yönelik şiddet artıyor!

Kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümleri artıyor!

Kadınların işsizliği ve yoksulluğu artıyor!

Okuldan koparılan kız çocuklarının sayısı artıyor! #KadinaSiddeteHayir

Çözüm biziz, onlar değil! #25KASIM pic.twitter.com/OIBIwbvIoj