Kadınlar bugün Ankara Ulus'ta eylemde olacak

Sosyalist Güç Birliği 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde "tüm kadınları eşitliğin, özgürlüğün ve laikliğin sesini yükseltmeye" çağırırken, bugün saat 16.30'da Ulus Heykel'de bir eylem gerçekleştirecek.
Kadın Dayanışma Komiteleri de eyleme katılım çağrısı yaptı:
Kadına yönelik şiddet artıyor!— Kadın Dayanışma Komiteleri (@kadindayanismak) November 26, 2022
Kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümleri artıyor!
Kadınların işsizliği ve yoksulluğu artıyor!
Okuldan koparılan kız çocuklarının sayısı artıyor! #KadinaSiddeteHayir
Çözüm biziz, onlar değil! #25KASIM pic.twitter.com/OIBIwbvIoj