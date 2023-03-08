Kadınlar 8 Mart yürüyüşü için engellemelere rağmen Taksim'de toplanıyor

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında bu yıl 21'nci kez düzenlenecek olan "Feminist Gece Yürüyüşü", Beyoğlu Kaymakamlığınca yasaklanmıştı.

Taksim'de ara sokaklar da dahil olmak üzere tüm alanlar polis bariyerleri ile kapatılmış, metro seferleri durdurulmuştu.

Kararı tanımayan kadınlar Taksim'de düzenlenecek "Feminist Gece Yürüyüşü" için toplanmaya başladı.

Cihangir Caddesi'nde toplanmak isteyen kadınları engellemek için merdivenlere polis yığıldı. Kadınlar, polis barikatına "Katilleri durdurun kadınları değil!" sloganıyla tepki gösterdi. Kadınların geçişinin engellenmesi için alana ekip tavsiyesi yapıldı.

Polis, tepkiler üzerine kadınların gruplar halinde geçişine izin vermeye başladı. Kadınlar gruplar halinde Taksim'e yürüyor.

Taksim’de bir araya gelen binlerce kadın, "Hükümet istifa" sloganı atıyor.