Kadına şiddet komisyonu önerisi: Camilerde ‘merhamet’ içerikli vaazlar

CHP, HDP ve İYİP milletvekillerinin protesto ederek çekildiği TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Nedenlerinin Araştırılması Komisyonu’nun raporunda, cami vaazlarında “merhamet” içeren konuşmalar yapılması önerildi.

Birgün’den Sarya Toprak’ın haberine göre; kadına yönelik şiddetin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, 912 sayfalık raporunu TBMM Başkanlığı’na sundu.

Genel Kurul’da görüşülecek raporda tartışmalı ifadelere yer verildi. CHP, HDP ve İyi Parti milletvekillerinin usul ve içerik itirazlarının ardından çekildiği komisyonun AKP ve MHP milletvekillerince yazılan raporunda, şiddetin bitirilmesinde “vaazların” etkili olacağı iddia edildi. Çoğunluklu din eksenli önerilerin yer aldığı raporda, İstanbul Sözleşmesi’ne yönelik olumsuz değerlendirmelere de yer verildi.

Raporda, şiddeti önlemek için yapılabilecek bazı çalışmalar şöyle sıralandı:

• Kadının cinsiyeti nedeniyle ayrımcılığa maruz bırakılmaması için dini inançların adalet ve eşitliği öngören ilkelerini temel alan çalışmaların yaygınlaştırılması.

• Din görevlilerinin, cami cemaatinin ve Kur’an kursu kursiyerlerinin yanı sıra bulundukları yerleşim mahallindeki kişilere yönelik farkındalık çalışmaları yürütmeleri ve şiddetle mücadelede etkin bir rol oynamaları.

• Camilerde verilecek vaaz ve hutbelerde düzenli aralıklarla, kadın ve çocuk haklarının korunmasına, eşler arası iletişimde muhabbet ve merhametin esas olmasına, ailede anne babanın şiddeti önleyen rollerine yönelik konuşmalara yer verilmesi.

• Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin, erken yaşta ve zorla evliliklerin zararları ile aile içi iletişim ve şiddeti doğuran zihin kalıplarıyla mücadele gibi konularda bilgilendirici yayınların, Diyanet TV ve Diyanet Radyo’da düzenli aralıklarla yayınlanması; ayrıca basılı yayınlarda konu hakkındaki kitap çeşitliliği ve dergi içeriklerinin artırılması.

İstanbul Sözleşmesi

Raporda, yürürlükten kaldırılan İstanbul Sözleşmesi ile ilgili değerlendirmeler de yer aldı. Raporda, bazı ülkelerin sözleşmeye yönelik olumsuz görüş sahibi olduğu iddia edilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Kadına yönelik şiddetle mücadele etme temel amacıyla hazırlanan sözleşme, içeriğindeki unsurlar ve çeşitli uygulamalar sebebiyle bugün Avrupa Konseyi üyesi pek çok ülkede eleştirilmektedir. Bu sebeple Rusya ve Azerbaycan sözleşmeyi imzalamamıştır. Sözleşmeyi imzalayan bazı ülkeler onaylamaktan imtina ettiği gibi bazı ülkeler tarafından da sözleşmeden çekilme yönünde açıklamalar yapılmaya başlanmıştır.”