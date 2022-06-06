Kadın yolcunun gizlice fotoğrafını çeken kişi adli kontrolle serbest

İstanbul Ataşehir’deki İETT otobüsünde Muhsin B. adlı şahıs, yan koltukta oturan E.A. isimli kadın yolcunun gizlice fotoğrafını çekti. Diğer yolcular tarafından fark edilen Muhsin B. kendisini, "Mühendisim, iki çocuk babasıyım” diyerek savundu. İhbar üzerine polis ekipleri otobüsü Acıbadem Köprüsü civarında durdurarak Muhsin B.'yi gözaltına aldı.

T24'ün haberine göre, emniyetteki ifadesinde cep telefonunun 10 gündür bozuk olduğunu iddia eden Muhsin B. "Telefonum bozuk olduğu için tamirciye götürüyordum. Telefonum bozuk olduğu için ara ara kendi kendine fotoğraf çeker, mesajlar atar. Bu tamamen benim dışımda gerçekleşen olaydır" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Muhsin B., burada savcıya ifade verdi. Savcılık, ifadesinin ardından şüpheliyi "Özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.

Hakimlik, şüpheli hakkında istenen tutuklama talebini kaçma şüphesi olmadığı ve suçun öngörülen ceza miktarını göz önüne alarak reddetti. Hakimlik şüpheli hakkında 4 ay süreyle haftada 2 gün imza şeklindeki adli kontrol tedbiri uyguladı. Hakimlik ayrıca şüphelinin müşteki E.A.'nın evine 200 metreden fazla yaklaşmaması şeklindeki adli kontrol tedbirini uyguladı. Şüpheli Muhsin B. söz konusu iki adli kontrol tedbiriyle birlikte serbest bırakıldı.