Kadın voleybolcuları hedef alan gerici İhsan Şenocak'ın dava açtığı Orhan Gökdemir'e beraat

Kadın düşmanı ve gerici açıklamalarıyla bilinen ilahiyatçı İhsan Şenocak, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda büyük başarı kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı hedef almıştı. Gazeteci ve soL Yazarı Orhan Gökdemir, Şenocak’ın paylaşımına “İhvan usulü IŞİD” yorumu yaptığı için davalık oldu.

Şenocak A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı şu sözlerle hedef almıştı:

"İslamın kızı! Sen oyun alanlarının değil, imanın, iffetin, ahlakın, hayanın, edebin sutanısın; sen 'burnunu göstermekten utanan' anaların evladısın. Ekranlara ve sakallı ağabeylerinin popüler kültürün kurbanlarına 'sultan' demesine aldanmayasın! Umudumuz da, duamız da sensin!"

Şenocak’ın şikayeti üzerine açılan davanın ilk duruşması bugün görüldü. İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, mahkeme ilk duruşmada Gazeteci Orhan Gökdemir’in beraatine karar verdi.

'Hukuk sistemi açısından çok utanç verici'

Beraat kararının ardından açıklama yapan Orhan Gökdemir, “Ortada bir dava mıydı bundan emin değilim. Son bir ay içerisinde bunun gibi birçok şikayetten dolayı ifade verdim” dedi.

Elazığ'daki depremin ardından afetleri pedofilinin yasak olmasına bağlayan Profesör Bedri Gencer’e “Pedofili suçtur” dediği için de ifadeye gittiğini anlatan Gökdemir şunları söyledi:

“TCK 103. Madde’de var, pedofili suçtur hem de çok ağır bir suçtur. Bir savcının ‘pedofili suçtur’ lafında bir suç görüp insanları ifadeye çağırması çok dramatik. Mustafa Armağan mesela, ‘Mustafa Kemal evlatlığıyla yatıyor’ demiş, ben buna tepki gösterince şikayetçi oldular. Arabulucukta 30 bin lira karşılığında davadan vazgeçeceğini söylemiş. Ben de ‘Duruşmaya gelsin, ona daha söyleyeceklerim var’ diyerek reddettim.”

Gökdemir, “Türkiye’deki hukuk sistemi açısından çok utanç verici durumlar bunlar. Meselenin nereye bağlanacağı da önemli değil, biz gider geliriz. Eskiden DGM’lere gidiyorduk, şimdi böyle abuk sabuk işlerle uğraşıyoruz” ifadelerini de kullandı.