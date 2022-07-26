Kadın şoföre saldırı

ESHOT'TA şoför olarak görev yapan Burçin Akça, geçtiğimiz cumartesi, Alsancak'ta durak harici almadığı bir kişi tarafından darp edildi. Akça, "Alsancak Gar civarında durak olmayan bir bölgede vatandaşlar otobüse binmek istedi. Usulsüz olacağından kapıyı açmadım. Beni darp eden kişi yanıma gelip, 'Eşek gibi açacaksın' dedi, cama yumruk attı. Aracı durdurup polisi aradım. İnsanlar müdahale etti ama 'Bir bayana vuracağımızı mı zannediyorsunuz' deyince bıraktılar. Kendi kendini darp edip 'Seni burada çalıştırmayacağım, öldüreceğim' dedi. Kabin kapımı kırıp yumruk attı, sonrasını hatırlamıyorum. Polis gelip almış. Darp raporu aldım" dedi.

Saldıran kişi tutuklandı

DİSK/Genel-İş Sendikası tarafından yapılan açıklamada, "Her an saldırı kaygısı altında değil, güvenli çalışma istiyoruz. İzmir halkını dayanışmaya çağırıyoruz" denildi. Hem kendisinin hem de ESHOT'un davacı olduğunu dile getiren Akça, zanlının önceden sabıkasının bulunduğunu ve cezaevine gönderildiğini belirtti.