Kadın Milli Voleybol Takımı İtalya'yı yendi

Filenin Sultanları, Cezayir’de devam eden 19. Akdeniz Oyunları’nda üst üste ikinci zaferlerini kazandı. Dün C Grubu'nda oynadıkları ilk maçlarında Kadın Milli Voleybol Takımı ev sahibi Cezayiri yenerken, bugün de İtalya’yı 3-1 mağlup etti ve 2’de 2 yaptı.

Takımda İlkin Aydın 21 sayıyla en skorer isim olurken onu takip eden Ayçin Akyol 13, Yaprak Erkek 9, Derya Cebecioğlu ve Tutku Burcu Yüzgenç 7, Yasemin Yıldırım 5, Buse Ünal 3, Aslıhan Kılıç 1 sayıyla oynadı.

İlk seti 26-24 Türkiye alırken ikinci set de 25-19 şeklinde üstünlükle bitti. Üçüncü set sonucunda İtalya 19-25 önde gelirken maçın son seti 25-21 şeklinde Türkiye'nin zaferiyle sonlandı.

Türkiye, Akdeniz Oyunları’nda C Grubu’ndaki üçüncü ve son maçında 28 Haziran Salı günü 20.00’de İspanya ile karşılaşacak.