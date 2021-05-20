Kadın katilinin MHP'li avukatı 'Sütçü İmam' dedi, kadınlar için ‘düşman hukuku’ talep etti

Kadın katilinin avukatı Kadir Şeyda temyiz dilekçesinde "Bu durumda Sütçü İmamları nereye koyacaksınız? Menfur düşman vatana saldırdığında ey ahali namus günüdür nasıl diyeceğiz" diyerek kadınlara karşı düşman hukuku talep etti.

Antalya’nın Alanya ilçesinde geçen Eylül ayında iki çocuk annesi 32 yaşındaki Gülseren Yılmaz 2019'un Eylül ayında hakkında uzaklaştırma kararı olan eşi 44 yaşındaki Hilmi Yılmaz tarafından 14 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi geçen Aralık ayında verdiği kararda Hilmi Yılmaz’ı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Gülseren Yılmaz’ın avukatlığını üstlenen Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Av. Müjde Tozbey Erden, Hilmi Yılmaz’ın avukatı Kadir Şeyda’nın mahkemeye sunduğu temyiz dilekçesini Twitter hesabından paylaştı. Erden "İki çocuk annesi müvekkilim, eşi tarafından 14 bıçak darbesi ile öldürülmüştü. Katil eş ağır ceza aldı. Ancak katilin avukatına bu tarihten itibaren meslektaşım demeye utanıyorum. Savunmaya bakar mısınız 'Ey Türk ahalisi, namus günüdür vurun kahpeye' demeye getirmiş" dedi.

2018 seçimlerinde MHP'den milletvekili aday adayı da olan avukat Kadir Şeyda mahkemenin müvekkili hakkında “haksiz tahrik hükümleri” uygulamamasına itiraz ediyor ve kadınlar için adeta düşman hukuku uygulanmasını öneriyor.

İki çocuk annesi müvekkilim, eşi tarafından 14 bıçak darbesi ile öldürülmüştü. Katil eş ağır ceza aldı. Ancak katilin avukatına bu tarihten itibaren meslektaşım demeye utanıyorum. 🤦‍♀️Savunmaya bakar mısınız 👇 "Ey Türk ahalisi, namus günüdür vurun kahpeye" demeye getirmiş. pic.twitter.com/juhJYcv9X2 — Mujde Tozbey Erden (@MujdeTozbeyErde) May 20, 2021

Müvekkilinin “namusunun çiğnendiğini” savunan avukat “namusuna düşkün Türk milleti fertlerinde gazap, elem ve hiddet” doğurmasından söz ediyor ve “Bu durumda Sütçü İmamları nereye koyacaksınız? Menfur düşman vatana saldırdığında ey ahali namus günüdür nasıl diyeceğiz?” ifadesini kullanıyor.

Kadın katilinin avukatı Şeyda'nın temyiz dilekçesinden...

'Güldünyalar ölmesin' sloganına karşı çıkmıştı

Kadir Şeyda, Aralık ayında verdiği istinaf dilekçesinde de “Güldünyalar ölmesin sloganları mahkemelerin başında Demokles’in kılıcı gibi sallanmaktadır. Biz müslüman Türk milletiyiz. Mahkemeler de Türk milleti adına karar verir. Toplumun hassasiyetleri, milli manevi değerleri göz önünde bulundurulmadan soyut ütopya ülkesinde yaşıyormuş gibi karar verilemez” ifadelerini kullanmıştı.

Suç duyurusunda bulunulacak

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Av. Müjde Tozbey Erden, Kadir Şeyda hakkında Antalya Barosu’na mesleğe yakışmayan, ayrımcı ve etik dışı beyanları nedeniyle şikayetçi olacaklarını ayrıca hakkında suça teşvikten savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Erden, “Ülkemizde kadına yönelik şiddet kaynağını ortaçağdan alan, tarikat ve cemaatlerin başını çektiği kadın düşmanı, cumhuriyet düşmanı, laiklik karşıtı, gerici bir tavrın sonucudur. Açıkça söyleyebiliriz ki, bu gericilik düzeni kadınlardan korkuyor ve birer köle haline getirmek istiyor. Çünkü gericiler biliyor ki, bütün bu saldırılara karşı ilk elde kadınlar mücadele ediyor. Devletiyle, yargısıyla tek elden bütünlüklü bir mücadele sürdürülüyor. Kadına yönelik bu anlayış eşanlamlı olarak mevcut feodal yapının korunmasını sağlamakta ve erkeğin gücünü pekiştirmektedir” dedi.