Kadın düşmanı gericiden Atatürk'e: Tam bir ırkçı sözüdür bu

Daha öncesinde "Kadınları sokaklara piyasaya sürdüler zina yayıldı. Zinanın önünü kesmek istiyorsan kadınları çalıştırmayacaksın" sözleriyle gündeme gelen Emin Oğuz Manav isimli gerici, Youtube üzerinden yayımladığı bir videoda Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef aldı.

"Ne mutlu Türküm diyene' kadar gayri islami bir söz yoktur. Tam bir ırkçı sözüdür bu, tam bir ırkçı sözü ve düşmanlık ifade eden bir sözdür" ifadelerini kullanan Manav, “Andımız kaldırıldığında da ilk köpürenler cumhuriyetçiler oldu” dedi.

Gündeme gelen videonun yaklaşık 1 ay önce yayımlandığı görüldü.