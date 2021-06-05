Kadın Dayanışma Komiteleri'nden Saraç'a: Ne emanetiz ne rehberliğinize ihtiyacımız var!

"Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi" amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu’nun toplantısında YÖK Başkanı Yekta Saraç, “Üniversiteler, milletin kızlarını emanet ettiği, hocalarına 'annelik, babalık yap, rehberlik yap' diye emanet ettiği kurumlar” demiş, bu sözler tepki çekmişti.

Saraç'ın kadın düşmanı sözlerine Kadın Dayanışma Komiteleri ortak bir açıklamayla karşılık verdi. KDK’ların Saraç’a cevabı "Ne bizler emanetiz ne de sizin rehberliğinize ihtiyacımız var!" oldu. 4 ayrı üniversite KDK'sının yayımladığı açıklama şöyle:

"Ne emanetiz ne de sizin rehberliğinize ihtiyacımız var!

Üniversiteler bilimin ve aydınlanmanın yuvası olmalıdır!



Kadına yönelik şiddetin araştırılması adına kurulan meclis araştırma komisyonunda konuşan AKP’nin YÖK başkanı Yekta Saraç, kadın düşmanlığı yapmaktan geri durmamış.



Bizler açıklamasına konu olan tacizin nereden beslendiğini biliyoruz ve kendisini tanıyoruz, şiddetle ve tacizle mücadele tarikat yancıları tarafından verilemez.



Üniversiteleri kadınların emanet edildiği kurumlar olarak tanımlayan, akademisyenliği ise “anneliğe” sığdıran bu zihniyetin kadına yönelik her türlü şiddeti nasıl meşrulaştırdığını; akademide, kampüste gericiliği nasıl beslediğini, sarf ettikleri her sözle bir kez daha anlıyoruz.



Kadınlar bu zihniyete boyun eğmez!"

Ne emanetiz ne de sizin rehberliğinize ihtiyacımız var!

Üniversiteler bilimin ve aydınlanmanın yuvası olmalıdır!

Kadına yönelik şiddetin araştırılması adına kurulan meclis araştırma komisyonunda konuşan AKP’nin YÖK başkanı Yekta Saraç, kadın düşmanlığı yapmaktan geri durmamış. pic.twitter.com/iRv7RYh37H — YTÜ Kadın Dayanışma Komitesi (@yildizKDK) June 4, 2021

Ne emanetiz ne de sizin rehberliğinize ihtiyacımız var!

Üniversiteler bilimin ve aydınlanmanın yuvası olmalıdır!

Kadına yönelik şiddetin araştırılması adına kurulan meclis araştırma komisyonunda konuşan AKP’nin YÖK başkanı Yekta Saraç, kadın düşmanlığı yapmaktan geri durmamış. pic.twitter.com/PdOS1En6n4 — İÜ Kadın Dayanışma Komitesi (@iu_kdk) June 4, 2021