Kadın Dayanışma Komiteleri’nden 'Mücella Yapıcı’ya mektup gönderme' çağrısı

Kadın Dayanışma Komiteleri, Gezi Direnişi'yle ilgili açılan davada 18 yıl ceza alan mimar Mücella Yapıcı’ya destek için mektup yazma çağrısında bulundu.

AKP iktidarının Gezi Direnişi’ni mahkum etme çabalarının sonucu olarak tutuklanan isimlerden biri olan Mücella Yapıcı, geçmişte Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Genel Sekreterliği’ni yürütmüştü.

AKP iktidarının kentsel alanı talan etme adımlarına karşı Mimarlar Odası tarafından yürütülen mücadelede önde gelen isimlerinden biri olan Yapıcı, başta Galataport ve Emek Sineması konularında olmak üzere, iktidarın tarihi ve kent yaşamını hiçe projelerinin karşısında durmuştu.

Gezi Direnişi sırasında Taksim Dayanışması adına sözcülük yapan Yapıcı, birçok önemli açıklamaya imza atmış; AKP hukukunun Gezi Direnişi'yle hesaplaşma çabasının bir ürünü olarak da 72 yaşında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Kadın Dayanışma Komiteleri, Gezi Direnişi’nin halkın AKP iktidarına yönelik tepkisinin bir ürünü olduğunu ve mahkum edilemeyeceğini söyleyerek, Türkiye’nin dört bir yanındaki komitelere ve tüm kadınlara, Mücella Yapıcı’ya mektup gönderme çağrısı yaptı.

Yazılacak mektuplar şu adrese gönderilebilir:

Ayşe Mücella Yapıcı

Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Zuhuratbaba Mah.Dr. Teyfik Sağlam Cad. No:28 34147 Bakırköy/İSTANBUL