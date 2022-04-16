Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'na destek eylemi

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, hukuksuz bir kapatma davasıyla karşı karşıya olduğunu duyururken, 'Kadınlar susturulamaz. Kadınların mücadelesi durdurulamaz' açıklamasında bulunmuştu.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Türkiye’nin birçok ilinde bugün düzenlediği protesto gösterileriyle açılan davaya tepki gösterdi. Kadın Dayanışma Komiteleri ve pek çok kadın örgütü eylemlere destek verdi.

'Üreten kadınların mücadelesi hak ettikleri yeri aldıkları bir ülkeyi kurana kadar devam edecek'

İzmir'de Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde yapılan açıklamada Kadın Dayanışma Komiteleri adına bir konuşma yapıldı. Konuşmada, "Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği'nin kapatılması davasına karşı İzmir Kadın dayanışma komiteleri olarak dayanışmamızı paylaşıyoruz. Kapatma gerekçesi olarak aile kurumuna saldırı gösteriliyor, çünkü kadınların yerinin evi olsun ve sadece annelikten ibaret kalsın isteniyor. Oysa bu ülkenin eşit yurttaşları olan üreten kadınların mücadelesi hak ettikleri yeri aldıkları bir ülkeyi kurana kadar devam edecek" denildi.

Ankara'daki eylemdeyse basın açıklamasının Kuğulu Park'ta yapılmasına izin verilmedi. Engellemelere rağmen açıklama başka bir yerde yapıldı. Ankara'daki açıklamaya Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürülen akademisyen Ceren Damar Şenel'in babası Mustafa Damar da katıldı.

İzmir