Kadın cinayeti: Uzaklaştırma kararının bittiği gün

Şanlıufa’nın Viranşehir ilçesinde, uzaklaştırma kararının bittiği gün Hülya Elkoca'yı (42) tabancayla vurarak öldüren Mehmet Arslan (59), tutuklu yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

DHA'nın haberine göre Hülya Elkoca, 7 yıldır birlikte yaşadığı, çocuğunun babası Mehmet Arslan’dan kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle şikâyetçi oldu. Şikayet üzerine Arslan hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı verildi. Mehmet Arslan, uzaklaştırma kararının bittiği gün, 22 Mayıs 2022 tarihinde Yenişehir Mahallesi'ndeki evde tartıştığı Hülya Elkoca'yı tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınıp tutuklanan Arslan hakkında 'kasten öldürme' suçundan dava açıldı.

Viranşehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan Mehmet Arslan, savunmasında suçunu itiraf edip, pişman olduğunu söyledi. Savcı ise mütalaasında sanık Arslan hakkında müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, yargılama sonunda Mehmet Arslan'ı 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.