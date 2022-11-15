Kadın cinayeti: Oturduğu kafede öldürüldü, şüpheli aranıyor

Olay, 13 Kasım günü Kayapınar ilçesinde meydana geldi. M.S., eski kız arkadaşı Meryem Sevim’in kafede olduğunu öğrenip, adrese gitti. Burada, yanında taşıdığı tabancayı çıkaran M.S., Sevim’i öldürdü.

DHA'nın haberine göre Meryem'in vücuduna 9 kurşun isabet etti. Meryem Sevim’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yapılan işlemlerin ardından Sevim’in cenazesi toprağa verildi.

Olay sonrası kaçan M.S.’nin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sürüyor.