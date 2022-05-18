Kadın avukata bıçaklı saldırı

Olay, Samsun'un Kılıçdede Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Barosu'nun kadın avukatlarından M.E.'nin bürosunda bıçaklı saldırıya uğradığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Polis, avukatın bürosunun bulunduğu binanın merdivenindeki kan izlerini takip ederek aynı birada ikamet eden S.H.C.'yi evinde yakaladı. Gözaltına alınan S.H.C. Gazi Polis Merkezine götürülürken, avukat M.E. ise polis merkezine gidip S.H.C.'den şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)