Kadın akademisyenin odasını basıp 'Benim olacaksın' demişti: Canlı yayındaki sözleri ortaya çıktı

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde görevli Prof. Dr. Bülent Arı hakkında, kadın akademisyenin odasını basıp tehditler savurmuştu. Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü’nde görev yapan Prof. Dr. Bülent Arı, Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde eski doktora öğrencisi de olan kadın akademisyen Ş.K.’nin odasını bastıktan sonra, “Benim olacaksın, benimle evleneceksin, yoksa seni işsiz bırakırım” diyerek tehditler savurmuştu.

Olayın üniversite güvenliğine ve polise bildirilmesi üzerine Arı’yı gözaltına alındı. Polis merkezinde ifadesi alınan Arı, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Arı’nın görevli olduğu İstanbul Üniversitesi tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada, Arı hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Tüm tedbirlerin alındığı’ belirtilen açıklamada “Süreç, hassasiyetle takip edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

'Her zaman cahil halka güvendim' demişti

Bülent Arı, Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektör Yardımcısı görevindeyken katıldığı canlı yayında kullandığı sözlerle gündeme gelmişti. Yayında “Okuma oranı arttıkça beni afakanlar basıyor, ben her zaman cahil halka güvendim” diyen Arı, eleştiriler sonrasında Sabahattin Zaim Üniversitesi’nden istifa etmek zorunda kalmıştı.

Bülent Arı, 2016'da da Yüksek Öğretim Kurulu Denetleme Kurulu üyeliğine atanmıştı.