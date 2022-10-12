Kadıköy’deki patlamanın perde arkası: ‘İntikam’ iddiası

İstanbul Kadıköy’de kendisi de dahil 3 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya sebep olan Mustafa Karahan’ın 1998’de İsviçre’de 4 kişinin öldürülmesinin faili olduğu öğrenildi. İddiaya göre Karahan, ailesinden intikam almak için bomba yaparken patlamaya sebep oldu.

İsviçre’den kaçarak Türkiye’ye gelen Karahan’ın 2012 yılında yakalanarak 8 yıl cezaevinde kaldıktan sonra pandemi nedeniyle serbest bırakıldığı öğrenildi.

2019'da tahliye edildi

Karahan, 2019 yılına kadar cezaevinde kaldı ve sıhhi tesisatçılık öğrendi. Özbekistanlı Anvarjon Kadirov da yanında çalışıyor ayrıca aynı binada ailesiyle birlikte kalıyordu. Binanın çevresinde ise kağıt toplayıcıların kaldıkları ve atıkları depoladıkları binalar vardı.

Pazar akşamı İstanbul’u ayağa kaldıran patlamada Mustafa Karahan’ın yanında çalışan Özbekistanlı Anvarjon Kadirov kaçıp yaralı kurtulmayı başardı ancak 10 yaşındaki kızı ve 68 yaşındaki babası hayatını kaybetti.

'Ailesinden intikam almak istiyordu'

Soruşturma dosyasına giren detaylara göre, Mustafa Karahan cezaevinden çıktıktan sonra kendisini ihbar eden ağabeyi ve diğer aile üyelerinden intikam almak istiyordu.

Öte yandan Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre kendisini tanıyan ve defalarca evini ziyaret ettiğini söyleyen bir mahallelinin verdiği bilgilere göre Karahan, İsviçre’de kaldığı yıllarda çok sayıda saldırı düzenlediğini ve bomba eğitimi aldığını anlattı:

"Ben evine gittim. Evde kablolar ve elektronik cihazlar vardı. Tek başına yaşayan ve agresif bir adamdı. Ama şizofren değildi. Sadece ailesiyle bazen anlaşamıyordu. Kira geliri olan, ekonomik durumu iyi biriydi."

'Peş peşe patlamalar oldu'

Bir başka mahalleli ise "İlk patlamada onu evden kaçarken gördüm. Patlama bitince tekrar eve koştu. Ardından ise peş peşe patlamalar yaşandı" dedi.

'Bizim duvarlar yıkıldı'

Bombadan şüphelendiğini belirten Karahan’ın bir diğer komşusu da "Bizim evin duvarları ile onun evinin duvarları birbirine yapışıktı. Patlamanın olduğu sırada bizim duvar da patladı. İçeriye toz duman girdi. Hepimiz şok olduk. Ayakkabılarımızı almadan çıplak ayak kaçtık evden. Bir kişi balkondan attı kendini" diye konuştu.

'Adam bomba uzmanı'

Patlamanın yaşandığı sokakta girişler ve çıkışlar özel timler tarafından kapatıldı. Polis yetkilisi Karahan’ın bomba uzmanı olup olmadığını sorusuna "Terörle bağlantılı olabileceğini düşünüyoruz. Adam bomba uzmanı. Zaten yeni çıktı. Müebbet hapis cezasından içerdeydi" yanıtını verdi.