Kadıköy'deki patlamada 3 kişi yaşamını yitirdi, binada çökme riski var

İstanbul'un Kadıköy ilçesi Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokak'ta bir binada geniş bir bölgeden duyulan büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından binada yangın çıkarken, yangın 2 binaya daha sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

3 kişi yaşamını yitirdi

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ederken ilk etapta yanan binadan 1 kişinin yaralı olarak çıkarılarak hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Ekiplerin müdahalesinin ardından yangınların kontrol altına alındığı belirtilirken İstanbul Valiliği ve İBB tarafından yapılan açıklamada binada 3 kişinin yaşamını yitirdiğinin tespit edildiği duyuruldu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya önce “Kadıköy Fikirtepe’de meydana gelen doğalgaz patlamasında bir yabancı uyruklu yaralımız var. Bir kişi kurtarıldı” açıklamasını yaptı. Yerlikaya daha sonra yeni bir açıklama yaparak patlamada 3 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kadıköy Fikirtepe'de meydana gelen doğalgaz patlamasında maalesef 3 kişi yaşamını yitirdi. Binada arama çalışmaları devam ediyor. Patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

İBB'den açıklama: 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi

Öte yandan İBB tarafından yapılan bilgilendirmede de "İhbar üzerine yangından ağır hasar almış binada yapılan arama çalışmasında 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi" denildi.

Binada çökme riskinin bulunduğu da belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kadıköy Fikirtepe Mahallesi Emir Sokak’ta çıkan yangına İBB İtfaiyesi 8 dakikada ulaşarak müdahale etti. Dumandan etkilenen 1 kişi, ekipler tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 56 personel ve 19 araçla yangını kontrol altına almak için yoğun çaba gösteren ekipler, soğutma çalışmalarında 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

İBB İtfaiye ekipleri, 19.05’te Kadıköy ilçesi Fikirtepe Mahallesi Emir Sokak’ta için gelen yangın ihbarı üzerine hızlıca bölgeye intikal etti. 19.13’te olay yerine ulaşan ekipler, 3 katlı binanın 3.kat ve çatısı ile bitişiğinde bulunan 2 binaya sirayet eden yangını söndürmek için yoğun çaba gösterdi. Toplam 56 personel ve 19 araçla yapılan müdahalelerde 1 kişi dumandan etkilenmiş olarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Binadaki yangını kontrol altına alan İBB İtfaiyesi, soğutma çalışmalarını sürdürüyor. İhbar üzerine yangından ağır hasar almış binada yapılan arama çalışmasında 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Çökme riski bulunan binada arama çalışmalarına devam ediliyor."

İmamoğlu: Patlama doğalgaz kaynaklı değil

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu patlamanın nedeninin doğalgaz kaynaklı olmadığını belirtti.

İmamoğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada "İstanbul Fikirtepe’deki 3 katlı binada patlama nedeniyle çıkan yangın kontrol altına alındı. İlk tespitlerimize göre patlama doğalgaz kaynaklı değil. Maalesef yangında can kaybı da var. Olayın nedeni Emniyet Teşkilatımızın raporu ile netleşecek" dedi.

