Kadıköy'deki Gemlik yürüyüşü eylemine katılan 10 kişiye operasyon

Abdullah Öcalan'a uygulanan avukat yasağı nedeniyle İstanbul Kadıköy’de yapılan Gemlik Yürüyüşü’ne polis müdahalede bulunmuş, 25 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlardan 23'ü serbest bırakılmış, 2 kişi ise tutuklanmıştı.
DHA'nın aktardığına göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri Kadıköy'de toplanan gruba yönelik operasyon düzenledi.
Yürüyüşe katılan 10 kişinin adresi belirlenerek, haklarında yakalama kararı çıkarıldı. Arnavutköy, Avcılar, Gaziosmanpaşa, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Silivri, Sultanbeyli, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerindeki adreslerine baskın yapıldı.
Eş zamanlı yapılan operasyon sürüyor.